Sampdoria ultima: ipotesi ritiro e contestazione in vista, tutti i motivi della crisi

dopo cinque giornate, unica squadra dell’intera cadetteria incapace sino ad oggi di vincere almeno un match oltre al Frosinone. La caduta blucerchiata fa ancora più rumore se si pensa allaconsiderata all’unanimità anche dagli addetti ai lavori come una delle più importanti dell’intero campionato.e aiutano a fotografare e ad interpretare il momento. A fronte di 5 reti segnate, sono 8 i gol incassati in 5 match: peggio hanno fatto solo Frosinone e Salernitana. Quello che colpisce però è il dato sui tiri subiti dalla SampLa fragilità difensiva si candida forse a principale problema blucerchiato. Sottil parla di mancanza di ‘cattiveria’ e di 'fame', evidenzia la paura ed incolpa delle difficoltà alcune 'energie negative' che starebbero condizionando i giocatori.

Gran parte delle responsabilità veniva attribuita all’allenatore precedente. Il cambio aIla guida tecnica, da Pirlo a mister Sottil, per il momento non ha dato però lo scossone previsto. Il pubblico imputa ai due mister delle: nella sfida di Cosenza, ad esempio Sottil ha utilizzato parecchi giocatori fuori ruolo, e alcune esclusioni risultano di difficile interpretazione. Perché Kasami e Yepes out? Perché Ferrari non è stato impiegato, preferendo un esterno adattato in un ruolo non suo? Perché insistere sulla difesa a tre, se questo schieramento non dà risultati? Sono tutti interrogativi a cui mister Sottil dovrà dare una risposta nella settimana che conduce alla fondamentale partita con il Sudtirol.Ma c'è bisogno di un cambio di marcia immediato.

La società, visti i risultati, non può essere felice. Un primo confronto c’è stato ieri, post gara, con Accardi e un rappresentante del board doriano. Altri chiarimenti arriveranno in questi giorni. Questa mattina Sottil, alla ripresa degli allenamenti, ha tenuto a rapporto in sala video i giocatori per esaminare la sconfitta. Verrà valutata anche la, per tentare di compattare il gruppo in vista dell’impegno di sabato. Anche perché la vetta della classifica adesso è lontana, e per ripartire all’inseguimento dei primi due posti non sono ammessi altri passi falsi.

Con il Sudtirol il Ferraris proporrà il solito pubblico extra large da quasi 24mila persone. Pirlo aveva spesso parlato di una sorta di ‘pressione’, avvertita dai calciatori nonostante lo stadio si sia sempre dimostrato collaborativo e accondiscendente nei confronti dei blucerchiati. La sensazione però è che adessoLa Sampdoria in Serie B deve essere protagonista e centrare la promzione, un’altra batosta potrebbe produrre fischi e contestazione. Sottil e la squadra lo sanno già, e dovranno fare il possibile per evitare questo scenario.