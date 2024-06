Inter via Getty Images

I rapporti tra lae lsono storicamente molto buoni in chiave mercato. Così come è sempre stato molto stretto il legame tra Beppe Marotta e il club genovese da cui è partita la sua scalata al calcio di Serie A. Durante la scorsa estate poi l'intesa tra i nerazzurri e i blucerchiati è aumentata ulteriormente. Merito del feeling tra Manfredi e Marotta, ma anche delle tante operazioni imbastite tra la società genovese e quella milanese. Questo asse tra Samp e Inter potrebbe tornare forte anche adesso, con vari nomi in ballo tra le due dirigenze.

Ieri Accardi - un altro che ha fatto parecchi affari con il collega Ausilio in passato - era a Milano, nella sede dell'Inter, per parlare ovviamente di Giovanni. La squadra lombarda vuole il ragazzo, che la Samp punterebbe a, convinta di poterlo vendere a prezzo maggiore l'anno prossimo. Se proprio non dovessero riuscire a scongiurare la cessione, allora i doriani (che valutano il ragazzo almeno 5 milioni) punterebbero a tenere Leoni in prestito un altro anno, dando a lui le chiavi della difesa. Questo scenario trova il gradimento dell'Inter, che secondo Il Secolo XIX resta in pressing per il calciatore e vuole battere la concorrenza.

L'asse però non coinvolgerebbe soltanto Leoni, ma anche altri gioiellini prodotti dalle giovanili nerazzurre. La Samp ha poche speranze di riavere Sebastiano Esposito, diretto ad Empoli (anche l'Inter vorrebbe darlo in A), qualcuna in più c'è in merito al ritorno ditra i pali. Sebastiano però non è l'unico Esposito per la Samp: ai liguri piace anche il fratello, diciottenne, l'anno scorso allo Spezia. Su di lui c'è il Torino, ma avere maggiore continuità in Serie B potrebbe essere una soluzione interessante. Gli altri profili seguiti dalla Samp sono quelli di Alessandro, centrale classe 2003 ed ex Cosenza, ma anche l'esterno difensivo Mattia. Nato nel 2003, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, Zanotti l'anno scorso ha giocato in Serie A Svizzera, con il San Gallo: 34 partite, 3 gol e 5 assist il suo score.