Sampdoria, spunta Destro per l'attacco. De Luca ha mercato e Cerri...

Il grande investimento dellain vista della prossima stagione di Serie B andrà fatto su un centravanti di peso, capace di garantire i gol necessari a lottare per la promozione diretta in Serie A. Serve il classico attaccante di categoria, un giocatore capace di garantire la doppia cifra nella classifica marcatori, e per il momento pare che Pietro Accardi stia valutando alcuni dei giocatori che ben conosce dopo il suo passato da. L'ultimo nome ad esempio è quello di MattiaClasse 1991, 1 solo gol nelle ultime due stagioni in Toscana, Destro oggi è svincolato e il suo agente, Puccinelli, in passato ha lavorato molto con Accardi. Quello dell'ex Roma non è l'unico profilo monitorato dalla Samp. Oltre al sempreverdeinfatti i blucerchiati starebbero monitorando anche Alberto, di proprietà del, portato lo scorso gennaio ad Empoli proprio da Accardi. Il procuratore di Cerri è Pastorello, un altro che stretti rapporti con l'area tecnica doriana.

In uscita potrebbe esserci Manuel. Il 'Cigno' ha un contratto sino al 2025, ma ha solleticato l'interesse di alcune società di Serie B. Si parla di Modena e Bari, dove tra l'altro De Luca ritroverebbe Longo, già avuto nelle giovanili del Torino. Secondo La Repubblica, una sua cessione per fare cassa potrebbe essere presa in considerazione dalla Samp.