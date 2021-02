Dopo un calvario durato mesi, pochissimi minuti in Serie A e un'operazione alle spalle, Manolo Gabbiadini scalpita per tornare protagonista con la Sampdoria. Il giocatore ormai ha racimolato due convocazioni, la prima con la Fiorentina (senza però poter giocare) e la seconda con la Lazio. L'attaccante blucerchiato è tornato ad assaggiare il clima partita, quello che manca al numero 23 doriano è il campo, e il minutaggio.



Nel corso di questa settimana, Gabbiadini verrà valutato con attenzione dallo staff sanitario blucerchiato. Le sue condizioni verranno seguite con precisione, e Ranieri cercherà di capire se potrà mettere qualche minuto nel motore già domenica con l'Atalanta. Il recupero di Gabbiadini, molto prolifico con la sua ex squadra (ha già segnato tre reti) sarebbe propedeutico al Derby, una gara che la punta sente molto e che spesso lo ha visto protagonista.