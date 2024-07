Sampdoria, ecco Accardi: "Idee chiare. Obiettivo? Non posso fare promesse. Leoni..."

Getty Images

Giornata di presentazioni oggi per Pietro, nuovo responsabile dell'area tecnica dellaappena arrivato dall'EmpolI: "Ringrazio stampa per la presenza e presidente per fiducia. E’ stato molto semplice accettare la proposta del Presidente al netto delle difficoltà.Nom ho minimamente pensato alle difficoltà, ha chiamato il cuore. Quando c’è sentimento per un club come in questo caso non si pensa alle difficoltà" ha detto il dirigente.Sugli obiettivi di calciomercato, Accardi non fa melina: "Abbiamo idee chiare, facciamo uscite per agevolare lo sblocco e costruire la squadra.. Ora la priorità è. Per quanto riguarda i nomi sui giornali c’è qualcosa di vero, giocatori che stimiamo. Fino al nero su bianco non possiamo dire nulla. Li monitoriamo e cerchiamo di farci trovare pronti se il mercato si sblocca".

Sugli obiettivi invece è più vago: "La prima volta con Pres ho apprezzato la sua sincerità. Mi ha detto che vuole riportare la Samp in alto ma in questo momento dobbiamo armarci di elmetto e combattere, battagliare. Ho accettato perché conosco piazza e tifosi, conosco l’amore, ho massimo impegno e responsabilità per un giorno farli esplodere di gioia.questo trasmetteremo a tutti, anche calciatori.Priorità sfoltire la rosa e abbassare monte ingaggi. Cerchiamo soluzioni immediate"

Accardi ha poi parlato dei singoli, a cominciare da Pirlo: "Ho apprezzato suo lavoro 23 24, mi è piaciuto che ha capacità di cambiare per squadra e giocatori.Amo i giovani, per la mia formazione professionale a Empoli, ma i giovani vanno supportati con giocatori esperti. Formiamo struttura anche con giovani di prospettiva per creare patrimonio per la Samp. Audero ha squadre che chiedono informazioni, oggi è il nostro portiere. Andrea? Lo stimo, gli abbiamo prospettato felicità nell’averlo come collaboratore, e così come Giuseppe Colucci. Aspettiamo risposta e penso sarà positiva".

