Giornata di scouting quella di ieri per la, che nel pomeriggio è salita a Milano con alcuni suoi dirigenti di peso come Carloe Antonio. I due infatti sono stati fotografati allo stadio Breda, accompagnati dal direttore sportivo dell'Inter Piero. La 'scusa' era la gara di Youth League tra i nerazzurri e il Barcellona, ma ovviamente la presenza del ds e dell'avvocato di Massimo Ferrero era legata anche al futuro di JoachimGli uomini mercato doriani sono stati accompagnati da Ausilio a monitorare la prestazione di alcuni calciatori finiti nel mirino del club di Corte Lambruschini, e che l'Inter vorrebbe inserire come possibiliin un eventuale affare Andersen. Secondo fcinternews.it i nomi sarebbero quelli di Thomas, centrocampista, di Andrea(attaccante) ma soprattutto di FacundoIn particolare a stuzzicare maggiormente Corte Lambruschini sarebbe l'ultimo profilo. Colidio è un giovane centravanti argentino classe 2000, assente ieri dalla gara per infortunio, ma fortemente voluto all'Inter dall'allora dirigente Walter, oggi alla Samp. L'attuale direttore blucerchiato stravede per il calciatore, tanto da versaredi euro nelle casse del Boca Juniors per assicurarselo nell'estate 2017. Il suo eventuale arrivo a Genova potrebbe convincere la Samp a cedere - a fine stagione, e non a gennaio - uno dei suoi pezzi più pregiati. L'Inter quindi si sta muovendo in maniera concreta per Andersen, cercando di bruciare sul tempo la concorrenza dellae di società straniere per uno dei più interessanti difensori dell'intera Serie A.