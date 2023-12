Come si suol dire, piove sul bagnato in casa Sampdoria. La rosa blucerchiata, già ridotta all'osso dai numerosi infortuni patiti in questa stagione, rischia di perdere un ulteriore pezzo, e si tratta di un pezzo da novanta come Pajtim Kasami. Il centrocampista svizzero, importantissimo nello scacchiere di Pirlo, non sta benissimo e la sua presenza è in dubbio.



Ieri Kasami si è allenato soltanto in palestra, in via precauzionale. Pirlo conta di averlo per il Lecco, ripone grandi speranze nel recupero dell'ex Palermo ma un suo eventuale impiego verrà valutato soltanto nei prossimi allenamenti. Oggi si potrebbe capire qualcosa in più sulle condizioni dello svizzero.