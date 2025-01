Sampdoria, gli investitori danno l'ok: arrivano tre difensori, ecco chi sono

GETTY

L'immobilismo (preoccupante) degli ultimi giorni sembra essersi sbloccato: finalmente il mercato dellapotrà entrare nel vivo perché dagli uomini d'affari di Singapore che stanno foraggiando il club blucerchiato è arrivato l'assenso tanto atteso per investire. Accardi potrà quindi muoversi e chiudere la questione difensori. A mister Semplici servivano due centrali di difesa per rimpolpare il reparto, ma è probabile che ad approdare a Bogliasco saranno addirittura tre interpreti per il ruolo.Secondo Il Secolo XIX Accardi avrebbe ottenuto da Joseph Tey l'assenso per chiudere le operazioni già avviate e aprirne altre in questi ultimi dieci giorni. Per quanto riguarda la difesa, al momento sono tre e di queste tre due conducono al. I nomi che sarebbero in arrivo a Genova sono quelli di Giorgio, di cui si parla da tempo, e di un profilo nuovo ossia quello del croato Marin, ex Groningen da tre stagioni sulla Laguna. Entrambi i giocatori, negli ultimi giorni, hanno accusato dei piccoli fastidi muscolari, ma non si tratterebbe di nulla di serio.

Il terzo obiettivo, già noto, è quello di Marcodel Cesena. Questa operazione sarebbe quella più avanzata. Se oggi non emergeranno problemi con il, il ragazzo potrebbe arrivare a Genova già nei prossimi giorni per essere convocato in vista di Mantova. Il calciatore classe 1999 era già finito sul taccuino di Accardi dall'estate, era una delle possibili contropartite dell'affare Audero. Alcuni ritardi nel chiudere, però, avevano favorito il Cesena. Sarebbero quindi sfumati i nomi 'esotici' dei possibili innesti individuati dall'algoritmo e dai report di Sportradar, ossia i danesi Knudsen e Provstgaard.