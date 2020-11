A gennaio in casa Roma potrebbe concretizzarsi un addio soltanto rimandato in estate: il centrale giallorosso Federico Fazio infatti sembrava già ad un passo dal lasciare la capitale ad agosto, quando a lui si erano interessati il Cagliari e, in maniera piuttosto concreta, anche la Sampdoria.



Lo scenario potrebbe ripetersi a gennaio. I segnali di rottura tra Fazio e la Roma, l'involuzione di Colley e la penuria di alternative nel reparto potrebbero spingere la dirigenza blucerchiata a riallacciare i contatti con gli uomini mercato della Roma e gli agenti di Fazio, per verificare la fattibilità dell'operazione.