Mister Giampaolo finalmente potrà lavorare con tutti i giocatori a sua disposizione. Per la partita con il Monza, però, l'allenatore della Sampdoria è combattuto tra due filosofie: insistere con il 4-5-1, oppure passare al 4-3-1-2, come provato nei giorni scorsi. Dall'allenamento di ieri, però, è emerso un ritorno al 4-5-1 con Villar in cabina di regia. Attacco quindi ad una punta, con ballottaggio a tre Gabbiadini-Caputo-Quagliarella. La sensazione, però, è che mai come oggi tutto sia in bilico, compresa la scelta del modulo.



Nel frattempo, prosegue a corrente alternata il recupero di Harry Winks. Nei giorni scorsi da Bogliasco erano arrivati segnali confortanti, ora invece sembra che la sua convocazione (senza impiego) con il Monza sia in forte dubbio. Il programma di recupero è condiviso da staff tecnico e sanitario, ieri l'inglese ha svolto pure un paio di scatti, ma ha lavorato a parte, senza prendere parte alla partitella. Difficile la sua chiamata.