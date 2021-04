Il presidente dellaMassimo, in vista della sfida di domenica con il Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per presentare la sfida con gli azzurri. Il patron blucerchiato però ha approfittato dell'occasione per confermare la fiducia al suo allenatore, e per smentire alcuni articoli apparsi in questi giorni sui principali quotidiani.“Sembra la commedia degli equivoci. Ieri è uscito un articolo, al posto dello sport doveva essere dello spettacolo.. Non ho fatto nessun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio e lo abbraccerò".Discorso simile per Quagliarella? “. Magari se mi fa uno sconto sul rinnovo, con bonus sui gol possiamo trovare facilmente un accordo, è un ragazzo fantastico. Ogni anno lo chiamo e gli chiedo: “Ce la fai?” e lui mi risponde: “Si”, e quindi tutto bene. Sono certo che anche quest’anno non ci saranno problemi”.Ferrero ha parlato anche di Samp-Napoli: “Beh, gli azzurri sono forti, ma la partita col Napoli voglio vincerla. Io voglio bene ad Aurelio, ma voglio batterlo perché mi piace quando 'rosica'.. Spendiamo tanti soldi e vogliamo i risultati, però in questo momento pensiamo al campo, non certo ai prossimi allenatori. Voglio mandare un grande abbraccio a tutti i napoletani. La 'napoletanità' io la amo. Mi raccomando venite a Genova stanchi, così fate un regalo a Ferrero e mi regalate vittoria e gioia”