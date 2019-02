L'evento di beneficenza 'United for Genova' andato in scena lunedì a Milano, con l'obiettivo di raccogliere fondi per Genova e per la Liguria martoriate dopo Ponte Morandi, ha avuto un protagonista assoluto. Parliamo ovviamente del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, presente (come tutto il Gotha del calcio) all'Hotel Principe di Savoia del capoluogo lombardo.



Il club blucerchiato ha contribuito alla serata con donazioni per un valore complessivo di circa 25mila euro, sugli oltre 100mila raccolti. La cifra verrà utilizzata per riqualificare parte dell'area sottostante al viadotto. Il numero uno di Corte Lambruschini ha contribuito personalmente assicurandosi una maglia autografata da Cristiano Ronaldo e soprattutto una settimana per due persone in un resort della Sardegna. Curioso il destinatario del dono: "Lo regalerò a Giampaolo" ha rivelato il patron doriano. Anche l'avvocato Romei comunque si è reso protagonista acquistando gli scarpini dorati e autografati da Francesco Totti.



Ferrero nell'occasione ha raccontato anche un retroscena di mercato legato a Quagliarella, ricordando la trattativa molto complicata imbastita a suo tempo con il Torino. "Avvenne tutto nell'ultimo giorno di mercato" ha detto Ferrero, come riporta La Gazzetta dello Sport. "Ero in viaggio sul treno Bologna-Roma e la trattativa con il presidente granata Cairo fu così accesa che fui costretto ad abbandonare 'l'area del silenzio' in cui mi trovavo. Alla fine l'acquisto di Quagliarella si può considerare un mio regalo nei suoi confronti - conclude Ferrero - visto che arivato a trentasei anni sta tirando fuori il meglio di sé".