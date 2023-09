Ancora fiducia ad Andrea Pirlo, nonostante l'inizio terribile di campionato per la Sampdoria in Serie B: è questa la posizione del club blucerchiato dopo la bufera della sconfitta con il Cittadella. Il tecnico doriano aveva detto di sentirsi "in discussione" perché "chi fa questo mestiere, lo è sempre" ma la decisione di Radrizzani è quella di confermare l'allenatore anche per le prossime gare.



Ovviamente, la proprietà si aspetta da Pirlo un'inversione di tendenza e qualche correttivo immediato, da apportare subito alla Samp. Le prossime quattro gare, in quest'ottica, saranno cruciali per valutare il futuro dell'ex Juventus. Alla base di queste valutazioni, anche una riflessione economica: la Samp ha rigidi paletti economici, e il contratto di Pirlo vale 650mila euro netti a stagione, più un bonus da 350mila euro in caso di promozione. Esonerandolo, il Doria dovrebbe pagare questo contratto e poi corrispondere un ulteriore stipendio anche al sostituto. Con tutte le restrizioni legate all'attesa per l'omologa della ristrutturazione del debito, scrive Il Secolo XIX, non una scelta facile.