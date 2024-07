Sampdoria, focus mercato: segnale al campionato, dal sogno Tutino alle cessioni tra mille difficoltà

Getty Images

Segnale al campionato di Serie B: lavuole tornare protagonista, e dopo un anno di transizione e assestamento punta a candidarsi come una delle squadre più attrezzate del torneo. Si era intuito sin da inizio giugno, quando si era capito che il presidente Matteo Manfredi avrebbe affidato a Pietrola ripartenza dopo la delusione playoff dello scorso campionato. Il compito di Accardi, a cui sono stati dati pieni poteri, non è affatto semplice. La Samp ancora per questa stagione ha il mercato bloccato dagli ormai celebri 'paletti' e dal famigerato indice di liquidità. Tradotto: i blucerchiatie si ritrovano costretti a lavorare con strumenti di precisione, bilanciando entrate e uscite. Inoltre, Accardi deve fronteggiare un ulteriore ostacolo, il monte ingaggi. L'anno scorso il totale degli stipendi della Samp arrivava a 27 milioni, il tetto per la B adesso sarà di 10. Il Doria punta a sforare questo massimale, garantendo la differenza tramite fideiussione. Bisognera comunque portare il monte ingaggi attorno ai 18 milioni, rinforzando nel contempo la squadra. Impresa complessa.

Accardi ha dimostrato da subito idee chiare, portando a casa due rescissioni complesse ed una cessione. A salutare sono stati Askildsen, Verre e Conti. Il risparmio è stato investito nel primo colpo di mercato, Massimodal Genoa (primo passaggio diretto tra le due società nella storia). Le manovre successive hanno visto lo scambio sull'asse Samp-Lecce, con Delle Monache in Salento e Lorenzoin blucerchiato, più conguaglio a favore della Samp. Venuti è già in ritiro, oggi lavorerà per la prima volta con la squadra. Accardi poi sta lavorando anche per la cessione di ManuelIl calciatore ha già lasciato Jena e la truppa doriana, oggi si trasferirà alla Cremonese perdi euro più bonus e percentuale del 10% sulla prossima cessione.

Adesso per la Samp si apre un'altra fase del mercato. Con i soldi incassati da De Luca e Delle Monache, al Doria arriveràdall'Inter (giovanissimo, classe 2004, prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri) e Simonedal Frosinone. L'indicazione lanciata da Accardi con queste prime mosse è stata precisa: sono arrivati calciatori esperti e pochi giovani ben mirati (un altro vicino è Guarino dell'Empoli) da innestare in una formazione già 'pronta'. Il segnale più lampante, però, riguarda l'altro attaccante da affiancare a Coda. La Samp sta preparando il terreno e le risorse per lanciare l'assalto a Gennaro. Classe '96, 20 gol a Cosenza, costa parecchio (i calabresi chiedevano 5 milioni, intorno ai 3,5-4 si può chiudere). Si tratterebbe di un messaggio importante al campionato, con il Doria che metterebbe insieme il secondo e il terzo miglior marcatore della scorsa stagione (37 gol in due).

- Situazione più complessa per quanto riguarda i cosiddetti 'big' per le cessioni. I nomi caldi sono quelli di Emile Giovanni, per cui si aspettano offerte concrete e importanti. La sensazione però è che Accardi non voglia farsi 'prendere per il collo'. Le società sanno che la Samp deve vendere, e giocano al ribasso, ma le proposte considerate poco appetibili sono state. Audero, in assenza di cifre corpose, resterà a Genova e sarà il portiere 2024-2025 mentre per Leoni la suggestione è che il dirigente punti a trattanerlo, per venderlo magari a gennaio o a giugno ad un importo sensibilmente più alto.