Sampdoria, ecco la valutazione di De Luca. E il 'sacrificio' di Leoni...

La, alle prese con i noti vincoli di mercato e i famosi 'paletti' da rispettare, ancora per questa sessione, sta valutando la cessione di Manuelper finanziare nuovi acquisti, come ad esempio quello di Tutino (per cui il Cosenza chiedeva 5 milioni, ma ora potrebba abbassare le sue pretese). De Luca, 10 gol la scorsa stagione da dicembre in poi, potrebbe quindi lasciare Genova nelle prossime settimane. Su di lui si sono mosse alcune società di A, in particolare l'Empoli, ma anche di Serie B, con lapronta a mettere sul piatto un'offerta da 1,5 milioni.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria valuta De Lucadi euro, una cifra che permetterebbe al club di chiudere anche per gli acquisti di Simonedal Frosinone e Ebenezerdall'Inter. Il centrocampista nerazurro è vicinissimo ai blucerchiati, l'accordo con la dirigenza doriana c'è già e la destinazione è gradita al giovanissimo prodotto della Primavera. Un'altra pedina che potrebbe essere coinvolta nei movimenti di mercato è Giovanni. Il giovane difensore, classe 2006, potrebbe essere ceduto per finanziare ulteriori colpi, anche se Accardi preferirebbe tenerlo fino a gennaio. Proprio l'Inter, insieme al Napoli, era una delle squadre accostate con più frequenza a Leoni