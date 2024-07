NurPhoto via Getty Images

La telenovela Massimo, per la, ricomincia da dove era rimasta. Un anno fa, di questi tempi, il club blucerchiato sembrava ad un passo dalla fumata bianca per l'attaccante. Con il, proprietario del cartellino, era stato tutto apparecchiato, idem con il giocatore, anzi, da parte del club erano già stati approntati tutti i crismi per l'ufficialità. L'inserimento della Cremonese aveva sparigliato le carte al fotofinish, e il calciatore si era trasferito in grigiorosso, dove ha firmato 16 reti. Adesso la situazione sembra davvero molto. molto simile a quella dell'estate 2023. L'epilogo però potrebbe essere diverso.

Già da qualche ora trapelava fiducia in merito alla buona riuscita dell'operazione, fiducia che ora sembra essere ulteriormente aumentata. Il giocatore ha già dato il suo assenso, la piazza è gradita e, nonostante le tante richieste dalla cadetteria (Modena, Salernitana e non solo). Secondo Sky Sport ci sarebbe quindi l'intesa con il calciatore, mancherebbe ancora quella con il Genoa anche se le parti sarebbero al lavoro pere trovare la quadra, arrivando così alla fumata bianca.