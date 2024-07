Sampdoria, Mancini è svincolato. Nuovo contratto in arrivo?

un' ora fa



Da settimane ormai in casa Sampdoria si parla del contratto di Andrea Mancini. Il figlio dell'ex C.T. azzurro dalla scorsa estate ricopre il ruolo di direttore sportivo del club blucerchiato. Arrivato un po' in sordina, in teoria dovendo rimanere sotto all' influenza di Nicola Legrottaglie, con il passare dei mesi e il defilarsi di Radrizzani (e di conseguenza del suo uomo Legrottaglie, che da qualche giorno non ha ufficialmente più un contratto con il Doria) Mancini ha preso potere e centralità, instaurando anche un buon rapporto con Pirlo.



Andrea Mancini adesso è svincolato perché il suo accordo è scaduto lo scorso 30 giugno. Si parla di un suo rinnovo imminente da parecchio tempo, ma l'accordo non è ancora stato formalizzato anche perché la prima proposta di Manfredi è stata considerata un passo indietro da Mancini. Logicamente la sua influenza, dopo l'arrivo di Accardi, verrà sensibilmente ridimensionata. Secondo Tuttosport però potrebbe continuare la sua avventura alla Samp perché il rinnovo sarebbe molto vicino, nonostante un ruolo meno centrale in seno al club genovese.