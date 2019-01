Prosegue ad oltranza la trattativa tra la Sampdoria e il Fortuna Dusseldorf per Dawid Kownacki, definito dal suo tecnico Giampaolo "l'unico partente" della formazione blucerchiata, perchè è il profilo che più di tutti necessita di spazio, fiducia e minuti. Con il mercato doriano degli attaccanti in subbuglio, gli uomini mercato di Ferrero stanno portando avanti i discorsi con il club tedesco per la partenza del polacco.



Per il momento l'operazione starebbe vivendo una fase di stallo. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il Fortuna avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, e non a 12 come richiesto dai blucerchiati. Oltretutto, la Sampdoria non vorrebbe rischiare di perdere definitivamente il cartellino del giocatore. Da Corte Lambruschini preferirebbero un'altra soluzione, ossia il prestito secco all'Empoli sino a giugno, dove oltretutto Kownacki potrebbe cimentarsi con il campionato italiano in attesa di rientrare alla base in estate.