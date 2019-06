Sembra soltanto questione di ore, prima che la Sampdoria e il suo allenatore Marco Giampaolo annuncino ufficialmente il divorzio. L'ormai quasi ex tecnico blucerchiato è partito per le vacanze, che trascorrerà in barca nel Mar Adriatico, ma non c'è bisogno della presenza fisica a Genova del mister per rescindere il contratto in essere con il Doria: basta una firma elettronica, e il gioco è fatto.



Nel frattempo, con Paolo Maldini sempre più vicino al ruolo di Direttore Tecnico del Milan, la strada di Giampaolo sembra tracciata: l'allenatore di Giulianova si siederà sulla panchina rossonera, è lui la prima scelta dell'ex terzino. Anche per questo motivo la Sampdoria prosegue con il casting per quanto riguarda l'elemento giusto a cui affidare la guida della prima squadra. Nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Stefano Pioli, che vanta alcuni aspetti ritenuti estremamente convincenti per quanto riguarda la dirigenza di Corte Lambruschini. L'ex tecnico di Fiorentina, Lazio e Inter è un profilo che il Doria conosce molto bene - i blucerchiati lo avevano già seguito in passato - non ha richieste economiche fuori portata e potrebbe accettare subito la panchina della Samp. Ferrero non ha ancora abbandonato definitivamente però il sogno Di Francesco. Il problema in questo caso è rappresentato dall'ingaggio, perchè l'ex Sassuolo e Roma ha ancora un anno di contratto con i giallorossi a cifre inavvicinabili per la Samp (quasi 3 milioni a stagione). C'è però la volontà di fare un ultimo tentativo, probabilmente a metà settimana, provando a trattare un po' per capire se esistono i margini per una trattativa con Di Francesco, prima di stringere su Pioli.