Dopo un periodo di relativa quiete, che sembrava preludere ad un addio da parte del gruppo Vialli nell'ambito della trattativa per la cessione della, le voci su un possibile cambio ai vertici della società blucerchiata hanno ripreso nuova linfa ieri, dopo i rumors di un contatto telefonico tra il presidente Ferrero e Jamie Dinan , anche se non è ancora chiaro da chi sia partita la telefonata.A condurre l'operazione in prima persona sarebbe l'avvocato Antonio, dopo il gelo con il Viperetta, che non avrebbe apprezzato le ingerenze del suo braccio destro nella vicenda. A Ferrero non sarebbe piaciuto nemmeno il fatto che Romei avesse portato avanti i discorsi relativi al ruolo che avrebbe potuto ricoprire nella nuova Samp, ma adesso secondo Primocanale lo stesso Ferrero avrebbedel ruolo del vicepresidente in fase di mediazione, seppur 'mitigato' dalla presenza del patron.L'offerta degli americani in un primo momento sarebbe stata di 45 milioni cash più 20 legati ai bonus, 10+10 (più ovviamente i cosiddetti 'debiti virtuosi'), l'accordo potrebbe arrivare rendendo i bonus praticabili, e garantendo a Ferrero i famosi. A quella cifra, la fumata bianca sarebbe possibile.