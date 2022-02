Allenamento con vista Empoli per la Sampdoria, ancora alle prese con l'infortunio di Sebastian Giovinco. L'attaccante ha continuato il suo iter di recupero, così come Kristoffer Askildsen. Le buone notizie invece arrivano da Maya Yoshida, impegnato nel primo test con il gruppo.



Giampaolo e il suo staff ha diviso la squadra in due gruppi, sottoponendo ad una seduta aerobico rigenerante con e senza palla i giocatori più impiegati con il Milan, ai quali si è aggiunto proprio Yoshida, mentre la restante parte dell'organico si è concentrata su forza in palestra e trasformazione sul campo 1. Ovviamente, sempre impegnato nel recupero Mikkel Damsgaard .



Perfettamente riuscito anche l’intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro di Manolo Gabbiadini. L’intervento, durato circa un'ora e mezza, è stato curato dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua équipe. L’attaccante resterà ricoverato a Bologna presso la casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna per il decorso post-operatorio, poi tornerà a Genova per concludere l'iter riabilitativo, fa sapere il sito ufficiale doriano.