Nella serata di ieri, l'allenatore della Sampdoria sembrava essere ormai Fabio Grosso. Si era parlato di un incontro in giornata con il tecnico, e di una fumata bianca tra il club blucerchiato e il mister ex Frosinone. Poi, all'improvviso, è circolata la notizia del fallimento dell'operazione Grosso. Si è diffusa anche la voce del rifiuto del tecnico, non convinto dal progetto Samp.



In realtà, secondo fonti societarie raccolte da Calciomercato.com Grosso non avrebbe rifiutato la Sampdoria. La decisione di non chiudere l'operazione sarebbe stata una precisa volontà del club. Tra l'altro, l'incontro tra Grosso e Radrizzani ieri non ci sarebbe stato: i due nuovi proprietari non hanno portato a termine l'ingaggio di Grosso perché hanno scelto un altro profilo. Il nome sembrerebbe essere quello di Andrea Pirlo, anche se non sono esclusi colpi di scena sulla scelta del nuovo allenatore della Sampdoria, che comunque a breve verrà annunciato.