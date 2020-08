Hanno fatto scalpore le indiscrezioni circolate questa mattina, e relative ad un possibile ritorno di Martinsin Italia. L’attaccante di proprietà delloaveva già reso noto il suo desiderio di una nuova avventura in Serie A a giugno dello scorso anno, ma all’epoca fu il club cinese ad opporsi. Lo scenario oggi però sembra essere cambiato, l’italo-brasiliano accarezza l’idea di rientrare nel calcio europeo e le piste italiane attualmente sembrano riferirsi tutte a società legate al passato di Eder. L’ex Inter non ha mai nascosto la sua voglia di tornare alla, ma a corteggiarlo sarebbero anche ildi Sinisa Mihajlovic – conosciuto ai tempi della Samp – e pure ladi Iachini, che lo aveva allenato proprio in blucerchiato.Tra Genova, Firenze e Bologna, insomma, Eder ritroverebbe piazze o allenatori che hanno contribuito alla sua crescita e alla sua carriera. L’attaccante sarebbe anche disposto aa stagione ed eventualmente a rinviare le ferie, per farsi trovare pronto alla nuova stagione.Per quanto riguarda la pista Sampdoria, però, sono abbastanza evidenti i due ostacoli. Il primo riguarda lo, dal momento che da Corte Lambruschini stanno ridiscutendo tutti gli accordi e i rinnovi ritoccando verso il basso gli ingaggi superiori al milione di euro. Il secondo problema invece è relativodi Eder: in un ruolo dove la Samp ha già Quagliarella, puntare su un altro ultratrentenne potrebbe rivelarsi controproducente sia a livello di bilancio che di armonia di squadra.