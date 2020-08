La Sampdoria e il Torino faticano a trovare la quadra per portare Karol Linetty in granata: la pista non si è raffreddata, anzi, resta viva, ma ballano ancora 5 milioni tra la domanda blucerchiata di circa 12 e la proposta granata, ferma a 7. Il club doriano sa che rischierebbe di perdere il polacco a zero a gennaio, ma non vuole neppure vedersi costretta a farsi forzare la mano.



La Samp sa che per Linetty sono arrivati parecchi interessamenti dall'estero, in particolare dalla Germania. Il giocatore però ha parecchio mercato pure in Italia, con la Fiorentina e le romane alla finestra. Se il Torino vorrà portare il giocatore alla corte di Giampaolo quindi, scrive Il Secolo XIX, dovrà fare un ultimo sforzo e avvicinarsi alle richieste della Samp.