Sampdoria, i recuperi di Borini e Coda possono salvare Sottil?

Lariprende oggi gli allenamenti in vista della delicata sfida di domenica contro il Sassuolo. Nonostante le voci di un imminente esonero che si erano intensificate nelle ultime ore, Andreaè rimasto alla guida della squadra, almeno fino alla prossima partita. Una decisione che riflette la volontà della dirigenza di dare un’ultima chance al tecnico, sperando che possa invertire la rotta e riportare risultati positivi.Le speranze di rilancio della Sampdoria passano anche daidi giocatori fondamentali. Massimo, fermo da diverse settimane a causa di uno stiramento al flessore, sembra finalmente pronto a tornare. In settimana è atteso il via libera definitivo dal team medico, guidato dal dottor Massimo Manara, per il suo reintegro completo nel gruppo squadra.

Altre buone notizie arrivano da Fabio. L'attaccante, reduce da un affaticamento al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare le partite contro Palermo e Catanzaro, potrebbe essere a disposizione già per la sfida contro il Sassuolo. Il suo rientro darebbe a Sottil maggiore flessibilità tattica, oltre che un'opzione di qualità in fase offensiva. Va ricordato che qualche tempo fa lo stesso Borini era stato escluso per scelta tecnica dall'elenco dei convocati da parte di Sottil: bisognerà capire adesso come il mister gestirà il suo recupero e il rientro nelle rotazioni offensive di una squadra che può contare anche su Pedrola, Tutino, Coda e La Gumina.

La conferma di Sottil appare come una fiducia a tempo, legata ai risultati immediati. Con il recupero di pedine importanti come Coda e Borini, la Sampdoria spera diingredienti indispensabili per risalire la classifica. Il tecnico avrà il compito di sfruttare al meglio queste nuove variabili tattiche per salvare la sua panchina e, soprattutto, rimettere in carreggiata una stagione finora deludente.