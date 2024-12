Sampdoria, la scelta di Sottil slegata da valutazioni economiche: c'era l'ok degli investitori per un terzo allenatore

Getty Images

Sono state giornate calde in casa Sampdoria. Dopo ore di confronti, telefonate e valutazioni tra il presidente Manfredi, il suo braccio destro Messina e il ds Accardi, la scelta è stata quella di continuare con Sottil allenatore, nonostante l'esonero del mister blucerchiato fosse letteralmente ad un passo dopo il pareggio per 3-3 con il Catanzaro. Ieri il tecnico ha guidato la seduta regolarmente, anche se bisognerà capire come reagirà la squadra alla conferma.

Sull'aspetto squadra si è martellato molto dopo sabato: nelle ultime ore ci sono stati vari faccia a faccia tra i giocatori, e le voci di un possibile esonero si sono diffuse nello spogliatoio, fa sapere Il Secolo XIX. Sulla decisione di confermare Sottil avrebbe inciso la mancanza di alternative credibili, e non sarebbe stata fatta nessuna valutazione economica in merito. Gli investitori di Singapore che stanno immettendo capitale nella Samp, scrive il quotidiano, già dopo la sconfitta di Pisa avevano dato l'assenso per l'eventuale ingaggio del terzo allenatore. Per questi motivi si è deciso quindi di confermare Sottil alla guida del club, nonostante un rendimento decisamente insufficiente e un clima di contestazione da parte dei tifosi.