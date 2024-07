Sampdoria, sondaggio con l'Inter per Stankovic. Ma c'è concorrenza

Laè in attesa di ufficializzare il trasferimento del portiere Emil Audero, destinato a proseguire la sua carriera al Como. Con l'addio di Audero, la squadra doriana si trova nella necessità di trovare un sostituto all'altezza e il nome che emerge con insistenza è quello di Filip. Classe 2002, il portiere figlio d'arte è di proprietà dell'. Durante la scorsa stagione, Stankovic ha già vestito la maglia della Sampdoria in prestito, dimostrando le sue capacità con prestazioni solide e affidabili. La sua esperienza nel club blucerchiato è stata positiva, tanto che la dirigenza doriana è fortemente interessata a riportarlo a Genova per un altro anno.

La Sampdoria, oltre ai rapporti eccellenti con l'Inter, ha mostrato un forte interesse a riconfermare Stankovic, anche in considerazione delle recenti partenze che hanno lasciato un vuoto nel ruolo di portiere. Negli ultimi giorni, infatti, ci sono stati, segno di un impegno concreto da parte della dirigenza doriana. Tuttavia, la Sampdoria secondo Nicolò Schira deve fronteggiare una concorrenza agguerrita. Si sono fatte avanti sia il, club della Ligue 1 francese, sia il, che può offrire a Stankovic la possibilità di giocare in Serie A. La decisione finale dipenderà da vari fattori, tra cui le preferenze del giocatore stesso e le condizioni economiche offerte dai club interessati ma anche la volontà del ragazzo, rimasto molto legato a Genova.