Sampdoria-Tutino, Accardi prova ad inserire delle contropartite nell'affare. Sassuolo battuto

La trattativa tra lae Gennaro, come è noto da qualche giorno, è virtualmente chiusa. Le conferme piovono da ogni parte, specialmente da quando il, che secondo alcuni si sarebbe inserito nella trattativa all'ultimo per insidiare i blucerchiati, è stato nuovamente controsorpassato dal club genovese. Le cifre dell'affare sono note: 3,5 milioni il prezzo del cartellino, 2 milioni per il prestito oneroso e 1,5 a febbraio, al primo punto conquistato dalla Samp, quando la dirigenza sarà 'libera' dai paletti. Dovrebbe essere presente anche un bonus da 500mila euro in caso di promozione in Serie A.

A Tutino andrà un contratto da top player, di poco, circa la cifra corrisposta a Coda - con cui formerà una coppia d'attacco da 37 gol potenziali, era l'idea di Accardi da subito - e firmerà un contratto triennale con opzione per una quarta stagione. Secondo alcuni anche la famiglia del calciatore avrebbe già dato per fatto il trasferimento. Per il Cosenza proprietario del cartellino si tratterà della cessione più remunerativa della storia. Nel frattempo secondo Il Secolo XIX Accardi starebbe cercando di abbassare ulteriormente l'esborso per la Samp, tentando di inserire nella trattativa alcune, giocatori in uscita dal Doria. Il quotidiano fa il nome di Antoninoo del classe 2000 Matteo