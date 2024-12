Inter via Getty Images

Sampdoria, il Bologna segue Akinsanmiro. E l'Inter...

18 minuti fa



Uno dei calciatori più positivi nel pareggio rimediato dalla Sampdoria ieri con la Carrarese è Ebenezer Akinsanmiro. Il calciatore nigeriano, impiegato come interno di centrocampo da mister Semplici, è stato probabilmente il migliore in campo, e le qualità del classe 2004 di proprietà dell'Inter avrebbero già attirato alcuni interessamenti. Il Bologna ad esempio continua a monitorare con attenzione il mercato alla ricerca di giovani talenti, e tra i nomi sul taccuino sarebbe finito proprio quello di Akinsanmiro.



Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il centrocampista piacerebbe alla dirigenza emiliana, che potrebbe presto avviare un dialogo con la società nerazzurra per valutare le possibilità di un trasferimento. L’operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice. Akinsanmiro è arrivato alla Samp dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, e difficilmente lascerà il club ligure prima del termine del campionato. Il Bologna potrebbe tentare di discutere dell'affare all'interno dell'operazione Fabbian, ma è comunque difficile ipotizzare che Akinsanmiro lasci la Samp a metà campionato.