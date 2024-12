Sampdoria, le pagelle di CM: pasticcio Riccio, Tutino fumoso

Getty Images

poco reattivo sul tocco da due passi dello 0-1, la palla si infila rimbalzando in porta, e non esce neppure anche se sulla palla c’erano Riccio e Akinsanmiro. Poi ordinaria amministrazione.: subito un pasticcio difensivo, lascia tutto il tempo a Finotto per ciabattare il pallone in porta. Tante incertezze.di quelli che giocano in difesa, è il perno e anche quello che sbaglia meno. Spesso fa il centrocampista aggiunto.: torna titolare, e tutto sommato dietro difende abbastanza ordinato. Trova con il destro il primo gol in maglia blucerchiata per l’1-1 dei padroni di casa.

: forse non sta bene, intontito dalla botta alla testa presa al ventesimo, ma nel primo tempo sembra in enorme difficoltà. Semplici lo toglie alla mezz’ora.(dal 34’ p.t.appena entrato scalda il mancino ma spara alto. Quando la Samp passa a quattro in difesa, va a fare il terzino destro).: concorso di colpa in occasione del gol. Se non altro, nel primo tempo è l’unico che tenta di prendersi qualche responsabilità portando il pallone. Tanti recuperi anche nella ripresa,a centrocampo ci mette quantità.farraginoso in avvio, forse deve anche scrollarsi di dosso la ruggine dell’ulitmo infortunio. Nella ripresa chiama alla paratona Bleve.

(dal 17’ s.t.sicuramente ha esperienza e fisico, ma è lento nel passo. Si nota bene quando batte una punizione al 41’, e Cherubini gli scappa via).: sicuramente non brillante, ma corre per due e prova anche svariate conclusioni. Da quando la Samp si ritrova sotto nel punteggio, fa quasi il trequartista.: spinge poco e niente, pare anche non troppo reattivo.(dal 17’ s.t.: Semplici passa al 4-3-3, con lo spagnolo nel suo ruolo largo a sinistra. Si vede che tocca palla diversamente ma è ancora poco brillante, la Carrarese lo raddoppia sistematicamente).

a metà primo tempo lavora un bel pallone per Depaoli che si vede murare in area la conclusione. Poi tenta una girata alta di poco. In avvio di ripresa ha la chance per un tap in ma Bleve lo mura. Una sua giocata porta all’espulsione di Illanes.prova un colpo di testa al dodicesimo che di fatto toglie la sfera dalla disponibilità di Meulensteen, meglio piazzato. Inutile girarci attorno, è vero che ha l’attenuante di giocare lontano dalla porta e di essere poco servito, ma deve e può fare di più.(dal 33’ s.t.All.: il primo tempo è brutto, bruttissimo, la Sampdoria va sotto e non reagisce. Nella ripresa il Doria entra più convinto, l’espulsione procurata da Coda cambia l’inerzia della gara. Il tecnico prova ad approfittarne variando l’assetto tattico, da quel momento in poi nasce il pareggio, eppure la Samp pur in superiorità numerica non raddrizza completamente il match. Ennesimo passo falso dei blucerchiati, qui la responsabilità del mister è oggettivamente limitata ma dalla Samp in Serie B non si possono accettare questi spettacoli.