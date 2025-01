Sampdoria, il delicato caso dei fuorirosa: tra spogliatoio separato e il punto interrogativo del "doppio"

Getty Images

In casac'è una situazione particolarmente delicata, che necessita di essere sanata il prima possibile, o quantomeno gestita con un occhio di riguardo, anche in funzione di eventualio problemi futuri. Tale vicenda riguarda i fuori rosa blucerchiati, a cui da qualche giorno è stato comunicato di ritenersi di fatto esodati, e che da ieri si allenano a parte, in orari dedicati e con uno staff tecnico completo, come previsto dalle norme federali.Il gruppetto di cinque calciatori composto daa cui si sono aggregati i giovani Chilafi, Valisena, Zeqiraj e Chiesa si è ritrovato al mattino a Bogliasco (il resto del gruppo si è riunito al pomeriggio). Con loro c'erano un collaboratore di Semplici, Aliboni, il preparatore atletico Berselli e i preparatori dei portieri Bressan e Lima. Come staff medico, presentiChinnnici, addetto al recupero degli infortunati, e il dottor Rosa, medico sociale addetto alla prima squadra.

Il gruppetto di fuori rosa continuerà a lavorare in orari differenti dai compagni, per esempio oggi si ritroverà al pomeriggio. Il punto interrogativo però è su domani: è prevista una, quindi i cinque potrebbero essere lasciati liberi. Da tenere conto però, scrive Il Secolo XIX, che gli esodati potrebbero rivendicare il loro diritto ad allenarsi. Ulteriore situazione sgradevole: gli esodati si cambiano anche in unodiverso da quello della prima squadra.