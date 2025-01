Sampdoria, ecco chi è Tey, l'investitore che sta immettendo capitali nel club, i suoi legami con il betting e Malta...

Una delle domande che più spesso si fanno i tifosi dellaè relativa ai poco noti 'investitori di Singapore' che da tempo stanno immettendo capitali nel club, anche perché nessuno ad oggi ha mai chiarito di chi si tratti. Il principale sembrerebbe essere JosephWei Jin. che a giugno prossimo, secondo Manfredi e Fiorella, avrà iniettato 100 milioni nel club blucerchiato. Di recente lo starebbe facendo anche a titolo personale, senza più lo schermo di un fondo. Insieme a lui ci sarebbero altri due cosi, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong, con un ruolo più marginale. Sono soci della "Kickoff Ventures", una società costituita lo scorso agosto: essa detiene il 58% della Gestio Strcutring & Investment che a sua volta, tramite la controllata Blucerchiati Spa, gestisce il club.

Tey, 52 anni, è spesso allo stadio (c'era ad esempio all'Olimpico) ma mantiene un profilo molto basso. Il legame tra Manfredi, Radrizzani e Tey risalirebbe secondo Il Secolo XIX ad alcuni, dove hanno sede alcune società di Tey, che investe in vari campi dall'immobiliare ai videogiochi, grazie ad aziende come Volta Digital e Agile Gaming. Ad affiancare l'uomo d'affari di Singapore, e apparsi recentemente a Marassi, ci sono numerosi professionisti, come David Camilleri e Ivan Camenzuli, mentre era presente al Ferraris contro il Catanzaro Reuben, membro del gruppo Gtg e conosciuto a Malta per essere stato ad della Malta Gaming Authority, l'autorità che sovrintende le attività di scommesse e giochi online dell'isola. Oggi in Gtg - gruppo specializzato in consulenza, tecnologia e gaming - Portainer è responsabile di gaming e business advisory.

Questi sono i motivi per cui al Ferraris si vedono spesso persone provenienti dall'isola del Mediterraneo, riconducibili a Tey o a Nathan, imprenditore vicino a Alessandro Messina. Walker lavora nel campo deled è visto come l'anello di congiunzione tra Tey, i maltesi e la Samp. Ad oggi però è difficile pensare che la Sampdoria possa contare sulle sponsorizzazioni di società di scommesse, dal momento che il "decreto dignità" proibisce qualsiasi forma di pubblicità diretta e indiretta da parte delle aziende di gioco. Quelle presenti allo stadio vengono effettuate 'aggirando' il decreto, e sono riconducibili a siti di news legati poi ai marchi di scommesse, gestiti da Lega Calcio e Infront.