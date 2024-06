Sampdoria, per Leoni spunta anche il Bayern Monaco. Inter e Napoli avvisate

Getty Images

L'asta che coinvolgerà Giovannipotrebbe non limitarsi ai soli confini nazionali. L'ascesa vissuta dal giovanissimo ragazzo classe 2006 in questi ultimi sei mesi ha dell'incredibile. A gennaio il difensore centrale andava ancora in panchina con il Padova, in Serie C, e giocava nella primavera biancorossa. Oggi, dopo 12 partite di Serie B giocate con grande personalità e sicurezza grazie alla, per il ragazzo si spendono accostamenti e sondaggi di primissimo piano.Leoni piace in Serie A a due big: lo seguono con attenzione l'Inter, che resta in forte pressing, e il Napoli pronto a tentare l'affondo per il calciatore. Più defilate Juventus e Torino. Non ci sono però solo le italiane su di lui: si è vociferato di un sondaggio del Tottenham e del Monaco, ma adesso pare che Inter e Napoli debbano fare i conti anche con un'altra grandissima squadra europea.

Secondo l'edizione genovese de La Repubblica ad interessarsi a Leoni sarebbe stato addirittura il. I tedeschi lo starebbero monitorando, la Samp dal canto suo è convinta che, se riuscisse a trattenerlo ancora un anno, potrebbe vedere la sua quotazione schizzare alle stelle. In caso di cessione comunque i blucerchiati tenteranno di mantenere il ragazzo in prestito per un ulteriore campionato.