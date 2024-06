Sampdoria, Pirlo vuole Frabotta dalla Juve. Torna di moda Ferrari, e Romagnoli...

AFP via Getty Images

La difesa dellasubirà grandi trasformazioni in vista della prossima stagione. I blucerchiati perderanno Murru, in scadenza di contratto, e hanno già salutato Ghilardi, tornato al Verona, e Facundo Gonzalez rientrato alla. Proprio dai bianconeri però il club genovese potrebbe di nuovo pescare un rinforzo: a Pirlo piace da tempo l'esterno classe 1999 Gianluca. I due si conoscono dalla comune esperienza in bianconero, anzi, fu proprio il tecnico a schierarlo per la prima volta da titolare. Avversaria? La Samp.Secondo Il Secolo XIX se nel Doria dovesse(dove attualmente ci sono Barreca e Giordano, ma nessuno dei due è incedibile) la dirigenza ligure potrebbe seguire le indicazioni del mister e andare così su Frabotta, appena rientrato a Torino dopo il doppio prestito a Bari e Cosenza. Quella di Frabotta però non è l'unica pista per la difesa.

Come detto, le posizioni da coprire sono almeno tre nel pacchetto arretrato, in attesa di capire quale sarà il futuro di Giovanni Leoni. La Samp segue sempre Simone, classe 1990 di proprietà del Frosinone. L'anno scorso l'ex Parma ha disputato 33 partite in Serie A, e Accardi lo conosce molto bene per i suoi lunghi trascorsi ad Empoli. E' tornato poi d'attualità un nome protagonista di una vera e propria telenovela di mercato la scorsa estate, ossia Gian Marco. Il centrale nato nel 1992 si svincolerà dal Sassuolo, l'anno scorso era stato a lungo ad un passo dal ritorno alla Samp, ma questo scenario alla fine non si era verificato. I blucerchiati potrebbero riprovarci anche se su Ferrari va registrato l'interessamento di varie società di Serie A.