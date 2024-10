Sampdoria, il presidente Manfredi nei top 100 manager di Forbes: "Vorrei viverla come un asset, ma non ci riesco"

Grossa soddisfazione per il presidente dellaMatteo, inserito dalla prestigiosa rivista, nella sua edizione italiana, nelladei manager più importanti del 2024. Il numero uno blucerchiato è entrato in questa graduatoria ovviamente per meriti personali, ma anche per via dell'acquisizione del club doriano, ottenuta anche tramite un sistema piuttosto ingegnoso: "La Sampdoria è stataE' vero, ci abbiamo ragionato più e più volte, ma alla fine ha prevalso la passione, la volontà di salvare e di riportare in auge un club storico del calcio italiano ed europeo" ha raccontato l'imprenditore.

Ovviamente, la Samp compare spesso nell'intervista. In particolare, a colpire l'uomo d'affari è stato il lato romantico del calcio: "Non lo nego, anche io sono stranito.La Sampdoria risponde a logiche differenti, soprattutto per la responsabilità che abbiamo verso i nostri tifosi e il sistema calcio. Il calcio e in generale lo sport ha una componente emotiva e sensoriale che nessun altro settore è in grado di generare. La scommessa è quella di riuscire ad applicare al calcio una governance chiara e una programmazione di medio-lungo termine che spesso vengono a mancare".

Manfredi ripercorre anche alcuni momenti del passato, elementi chiave per interpretare la sua gestione: "Bisogna venire a Genova, crederci e portare avanti il progetto. A prescindere da tutto. Il 4 novembre del 2023, dopo alcune prestazioni negative e prima della sfida interna con il Palermo,. Se perdiamo, ho detto ai calciatori, l'allenatore resterà il medesimo anche nelle prossime partite". In chiusura, una promessa: ", specie dopo gli sforzi economici che abbiamo fatto. Vogliamo essere ciò che diciamo di essere - conclude - e scrivere una nuova pagina della nostra storia".