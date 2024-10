Sampdoria, Manfredi a Bogliasco incontra Accardi e Sottil: gli argomenti del summit

Ieri, al centro sportivo "Mugnaini", Matteo, presidente della, ha avuto una serie di incontri fondamentali per fare il punto sulla situazione del club. Il patron doriano cerca di presenziare almeno due volte a settimana a Bogliasco, per rimanere aggiornato sui temi blucerchiati e presente con la squadra. Una delle riunioni principali è stata ovviamente quella con Pietro, direttore sportivo blucerchiato, con cui Manfredi mantiene un costante dialogo anche telefonico. Nel corso della visita, il presidente ha incontrato anche il tecnico Andreain modo da valutare direttamente le impressioni dell'allenatore riguardo al momento attraversato dalla squadra.

Sottil, che ha ripreso gli allenamenti con la squadra martedì, secondo Il Secolo XIX sarebbe soddisfatto per la reazione vista dal gruppo dopo l'orribile sconfitta rimediata contro la Juve Stabia. Manfredi poi ha anche incontrato Luca, responsabile del settore giovanile, per discutere dell'andamento delle squadre Primavera e Under 18, allenate rispettivamente da Lupi e Di Benedetto. Entrambe le formazioni hanno vissuto un inizio di campionato difficile, ma la nuova filosofia del settore giovanile blucerchiato pone l’accento sulla crescita individuale dei giocatori, piuttosto che sui risultati. Questo significa anche accettare eventuali retrocessioni come parte del percorso formativo.

Inoltre, durante la visita, Manfredi ha discusso anche del progetto "", che raccoglie 39 club affiliati in tutta Italia, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti. La gestione del progetto è stata affidata ad Anacot, la società guidata da Alessandro, stretto collaboratore di Manfredi. Il focus del progetto non è solo sui risultati sportivi, ma sulla creazione di una rete di scouting e formazione capace di far crescere giovani promesse che possano rinforzare la Sampdoria nel lungo termine.