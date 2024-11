Sampdoria, il retroscena di Cassano: "Dissi io a Ferrero di prendere Giampaolo, ma poi..."

Getty Images

Il rapporto tra Marco Giampaolo e Antonio Cassano alla Sampdoria non è mai esploso. L'ex numero 99 blucerchiato durante Viva El Futbol ha raccontato un retroscena legato alla comune esperienza dei due a Genova, sponda blucerchiata: "C'erano anche Patrick Schick e Muriel. Lui doveva scegliere tra Giampaolo e Pioli e ne parlammo io, lui e Romei. Gira e rigira, incontrano Giampaolo e lo prendono. Ero gasato perché vedevo che la sua squadra giocava bene, aveva un'identità e l'idea del 4-3-1-2 con la mezzapunta mi piaceva".

I problemi partirono dal ritiro: "Iniziammo il ritiro e cominciammo a fare le amichevoli. L'ultima parte del ritiro viene uno che faceva la spia per me e dice “Vedi che non sei convocato per la tournée a Barcellona”. Ricordo anche che in quell'allenamento, per due calci d'angolo ci mettemmo cinquanta minuti.Ma io ero molto ingombrante e cosa faccio?"Lì iniziarono i guai, ma la responsabilità non sembra essere necessariamente di Giampaolo: "Tolgo il disturbo e vado ad allenarmi con la Primavera, con i ragazzini.Chiamiamo il presidente e mi dice 'Antò io ti adoro?'. Facciamo la riunione e la colpa se la prende Osti. Dopo quella volta ho capito tutto, li ho mandati a quel paese e ho chiuso il rapporto con la Sampdoria".

Dopo un mese o due che mi allenavo con i ragazzini avevo sempre un buon rapporto con lui e andavo a parlare di calcio con Giampaolo. Capivo che potevo essere ingombrante".