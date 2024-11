Palermo-Sampdoria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Domenica 24 novembre 2024, allo stadio Barbera va in scena la sfida, match cruciale per entrambe le squadre e valido per la 14esima giornata del campionato di Serie B.Il Palermo di Dionisi è alla ricerca della vittoria che in casa, in questa stagione, ha conquistato solo una volta. I blucerchiati, reduci da due sconfitte contro Brescia e Pisa, cercano riscatto con un cambio di modulo e una forte necessità di punti per migliorare una classifica preoccupante. La partita sarà trasmessa gratuitamente suTutte le informazioni su: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

Palermo-SampdoriaDomenica 24 novembre 202417:15DAZNDAZNDesplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco. All. Dionisi.Silvestri; Venuti, Riccio, Romagnoli, Ioannou; Meulensteen, Bellemo; Depaoli, Tutino, Pedrola; La Gumina. All. Sottil.

Il Palermo, con due punti in più ma in un momento poco brillante, punta su Desplanches tra i pali, una difesa a quattro e un tridente offensivo formato da Insigne, Henry e Di Francesco. La Sampdoria arriva al Barbera con molte assenze pesanti: Coda, Bereszynski e Borini sono indisponibili, mentre Giordano è in dubbio. Sottil schiererà un 4-2-3-1 con Silvestri in porta, Romagnoli in difesa e Tutino favorito in attacco.La partita Palermo-Sampdoria sarà trasmessa gratuitamente in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

Palermo-Sampdoria sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.