Sampdoria, Yepes in ballottaggio con Bellemo, La Gumina o Kasami in avanti

Lasi prepara a scendere in campo contro il Palermo con tante incognite nella formazione. Mister Sottil, consapevole dell'importanza della sfida, sta lavorando intensamente a Bogliasco per trovare la soluzione migliore. Il tecnico sta sperimentando diverse opzioni, mantenendo alta l’attenzione e cercando di non svelare le sue carte, per sorprendere l’avversario.Sottil sembra orientato verso unma non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto. Nei giorni scorsi, il mister ha testato vari schieramenti durante gli allenamenti, con diversi ballottaggi ancora aperti. In difesa, a destra la sfida è tra Venuti e Depaoli, al centro torna a disposizione Alex Ferrari, che potrebbe essere schierato dal primo minuto, ma non è ancora certo il suo impiego dal via.

La lotta per un posto in mezzo al campo è tra. L’incertezza maggiore riguarda il reparto avanzato. Sottil sta valutando due opzioni principali. Se dovesse schierare La Gumina come punta centrale, allora Tutino verrebbe impiegato come trequartista, affiancato da Pedrola e AkinsanmirIn alternativa, potrebbe decidere di non utilizzare La Gumina, spostando Tutino al centro dell'attacco e impiegando Kasami come rifinitore dietro di lui.