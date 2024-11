Sampdoria, il ritiro dura tre giorni: Accardi garantisce con Manfredi, ieri riposo

Getty Images

Si è concluso il ritiro 'punitivo' inflitto alladopo la sconfitta di sabato. Quattro giorni dopo la batosta in terra toscana, i blucerchiati hanno potuto usufruire di un giorno di riposo, il primo dopo 23 giorni. Le 24 ore libere precedenti risalivano infatti al 21 ottobre, visto il turno infrasettimanale e gli impegni che si sono accavallati. Oggi comunque i blucerchiati sosterranno un doppio allenamento, mentre è possibile che domenica venga fissata una nuova giornata senza lavoro.Il presidente Matteoavrebbe ritenuto di proseguire con il ritiro (che la società non vuole definire 'punitivo') ancora per un po', almeno sino a dopodomani, sabato. A farsi dache avrebbe preso la decisione in condivisione con il mister. Secondo il dirigente i giocatori avrebbero capito gli errori e avrebbero promesso un repentino cambio di mentalità. I confronti e i colloqui, singoli e di gruppo, andati in scena in questi giorni lo avrebbero confermato. Sarebbero stati garantiti impegno e riscatto già da Palermo.

Per questo motivo Manfredi avrebbe accettato di anticipare ilLa notizia della fine della misura punitiva era stata comunicata alla squadra martedì, accolta con entusiasmo. Domenica tra l'altro Accardi e Sottil avrebbero parlato alla squadra, nell'immediato post Pisa.