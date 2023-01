Anche il cielo di Genova sembra rendere omaggio a Gianluca Vialli. Piove, allo stadio Ferraris, e piove anche sui volti dei tifosi che si sono recati a ricordare il campione fuori da quella che, per otto anni, è stata la sua casa. Con Vialli se ne va anche la Bella Stagione della Sampdoria, ma oggi a Marassi c'è spazio esclusivamente per l'amore e la tristezza. Sampdoria-Napoli è solo un contorno.



All'esterno della Gradinata Sud, la stessa che lo ha salutato per anni con l'iconico coro "Noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di Pelé" e che oggi gli tributa un saluto da brividi, è stato creato una sorta di altare pagano a tinte blucerchiate, tutto dedicato a Luca, il Golden Boy della Sampd'oro. Dentro all'impianto, invece, è la partita di Luca.