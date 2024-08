Sampdoria, il sostituto di Leoni arriva dalla Juventus: bloccato un difensore bianconero

La cessione di Giovanni Leoni al Parma implicherà nuovi movimenti per il mercato della. La prima operazione che i blucerchiati dovranno concludere sarà quella che ripristinerà numericamente la difesa, 'orfana' del baby centrale, che comunque nelle ultime settimane non veniva convocato e si allenava a parte a causa di una periostite, un'infiammazione tibiale. Il sostituto di Leoni arriverà dalla, con cui la Samp ha già chiuso l'operazione Sekulov.Il nuovo affare tra blucerchiati e bianconeri sarà sulla falsariga di quello concluso qualche settimana fa per il trequartista. Accardi infatti avrebbe già bloccato Alessandro Pio, centrale classe 2002 l'anno scorso prestato dai bianconeri al Modena. Riccio, con già una buona esperienza tra Serie B e Serie C nonostante i 22 anni (24 presenze con la maglia emiliana in cadetteria nel 2023-2024, 50 in C) ha. Su di lui c'era anche la Reggiana ma il blasone doriano e l'offerta del club genovese avrebbero fatto la differenza.

Ancora da capire la formula del trasferimento. Visti i precedenti, è lecito aspettarsi un affare adal momento che quest'estate Accardi non ha praticamente mai lavorato con il prestito secco, tranne che per Akinsanmiro, arrivato comunque in prestito con diritto di riscatto da 3 milioni circa e controriscatto in favore dell'Inter a poco meno di 3,5 milioni. Oltretutto Riccio nell'idea di Accardi dovrebbe sostituire Leoni anche come prospettiva futura, nell'ottica di valorizzazione giovanile.