Sampdoria, infortunio Coda: si teme lo stiramento, oggi la certezza

Getty Images

C’è preoccupazione in casaper le condizioni di Massimo, uscito nel primo tempo della partita contro il Pisa a causa di un problema fisico. L'attaccante, pedina fondamentale nello scacchiere blucerchiato, aveva già accusato qualche fastidio nei giorni precedenti al match, ma aveva deciso di stringere i denti per scendere comunque in campo e supportare la squadra.Secondo le prime impressioni trapelate a caldo dallo staff medico, si teme uno. Le sensazioni iniziali sembrano essere confermate anche dai controlli preliminari, che suggeriscono un possibile problema muscolare al. Tuttavia, solo gli approfondimenti programmati per oggi potranno fornire un quadro chiaro sulla natura e l’entità dell’infortunio, determinando se Coda dovrà fermarsi e per quanto tempo.

Un eventuale stop di Coda rappresenterebbe una perdita significativa per la Sampdoria, che già sta attraversando un periodo difficile e dovrà fare a meno di uno dei suoi principali terminali offensivi. La squadra e i tifosi attendono con apprensione i risultati degli esami, sperando in un recupero rapido del loro attaccante di riferimento.