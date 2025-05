Sampdoria, infortunio Depaoli: è con la squadra a Catanzaro, ma la presenza è in dubbio

Getty Images

Restano forti dubbi sulla presenza di Fabionella sfida odierna trae Catanzaro. Il terzino blucerchiato aveva già accusato un infortunio nella partita contro la Cremonese, disputata il 1° maggio, ed era stato costretto a lasciare il campo già nel primo tempo. L’allenatore aveva spiegato che, al momento della sostituzione, Depaoli “non riusciva più a correre”, segnalando quindi un problema evidente. La Sampdoria, in vista della trasferta in Calabria, ha avuto a disposizione appena due allenamenti per preparare il match.Ieri mattina, al centro sportivo Gloriano Mugnaini, Depaoli ha preso parte alla rifinitura iniziale, partecipando anche alla partitella a campo ridotto, dove era stato schierato nella seconda squadra. Ma durante l’allenamento qualcosa è tornato a non funzionare: il giocatorela stessa già colpita contro la Cremonese. Si è accomodato in panchina, dove ha ricevuto nuovi trattamenti, assistendo al resto della sessione da seduto. Più tardi si è diretto verso gli spogliatoi, camminando comunque sulle proprie gambe e scambiando alcune parole con il direttore sportivo Andrea Mancini.

Nonostante l’infortunio, Depaoli è stato inserito nella lista dei 24 convocati per la trasferta di Catanzaro, anche se il suo impiego resta inLo staff valuterà la sua condizione in mattinata, a ridosso della gara: possibile un test durante il riscaldamento prepartita. In caso di necessità, il giocatore potrebbe stringere i denti e scendere in campo, magari a gara in corso. Oppure restare a bordo campo, a sostenere i compagni in un momento decisivo della stagione.