Gli esami di Jeison Murillo dopo l'infortunio di Bologna hanno dato l'esito temuto: l'infortunio è grave, si parla di lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, una diagnosi confermata dagli accertamenti strumentali di ieri. Il colombiano della Sampdoria ha iniziato la fisioterapia subito, ma il rientro non è dietro l'angolo.



Murillo resterà out per quasi due mesi. Il rientro, se tutto andrà nella maniera migliore possibile, è calendarizzato per gennaio, dopo il Mondiale. Da capire come la Samp ovvierà al 'buco' di formazione.