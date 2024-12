Sampdoria, interesse della Fiorentina per Tutino? Impossibile perché...

Getty Images

A pochi giorni dall'inizio del calciomercato iniziano già a circolare a Genova rumors su alcuni possibili giocatori, in entrata e in uscita. Alcune sono reali, altre invece frutto della fantasia. Una voce diffusa con insistenza e a più riprese nel mondoma anche a livello nazionale era quella di un interessamento dellaper GennaroL'attaccante scuola Napoli, ex Parma, è arrivato in estate in blucerchiato dal Cosenza, ed è stato l'investimento più oneroso del mercato estivo di Accardi. Per Tutino il Doria ha versato: 1 milione subito, e i rimanenti 2,5 in due tranche da pagare in due anni, nell'estate 2025 e nell'estate 2026, più ulteriori 700/800mila euro legati a gol e presenze, ma vincolati alla promozione in Serie A dei blucerchiati. Al calciatore è stato proposto un triennale da quasi 1 milione netto a stagione, comprensivo di bonus.

La formula scelta dalla Samp per portare a termine questo affare è stata quella di uncondizionato all'ottenimento del primo punto in Serie B. Un obbligo già scattato, quindi, e proprio questa soluzione rende di fatto impossibile credere ad una voce di un interessamento della Fiorentina. La formula del prestito con obbligo di riscatto secondo Il Secolo XIX rende di fatto impossibile un trasferimento di Tutino in viola, e priva di fondamento la voce.