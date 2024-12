Sampdoria, Semplici: "Arriviamo al 31 dicembre, poi interverremo sul mercato. Ghidotti bravo anche stavolta"

Getty Images

L'allenatore dellaLeonardosi tiene stretto il pareggio di Cremona, anche perché la Sampdoria ha disputato una partita di sofferenza, con addirittura 36 tiri da parte degli avversari. Eppure i doriani escono imbattuti dal mini ciclo di ferro contro i terzi e i quarti in classifica: "In una settimana abbiamo, abbiamo fatto pochi allenamenti ma non è una scusante. Di buono c'è il punto che portiamo a casa, e si aggiunge a quello con lo Spezia ma è chiaro, dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista" ha detto nel post gara.

"Pure ioa Roma ho provato a vedere tutti, per capire chi poteva darmi garanzie per un certo tipo di partite" prosegue Semplici. "La squadra sotto l'aspetto caratteriale la devo elogiare, sotto l'aspetto del gioco, contro una squadra ora superiore a noi, dovevamo fare molto di più. Cosa ci manca?nel fare quel che proviamo, in quelle che sono le qualità dei giocatori. Servirebbe quella spensieratezza che non c'è, anche per i risultati, e questa è la cosa che si nota di più per me. Certo, il coraggio non si compra dal ferramenta, con il lavoro dobbiamo arrivare a far giocare i ragazzi senza il freno a mano tirato. Questi risultati possono sembrare così e così ma abbiamo sfidato due tra le squadre più forti del campionato e, mi auguro sia di buon auspicio".

Dove sta intervenendo il tecnico? "Sto lavorando molto a livello psicologico, lNoi dobbiamo essere altrettanto pronti a fare questo tipo di gare, ma dobbiamo allo stesso tempo giocare con più spensieratezza. Spero che i piccoli mattoncini messi sul piano caratteriale ci aiutino ad avere più fiducia nelle nostre qualità. Speriamo di arrivare al 31 dicembre con i migliori risultati e poi valuteremo con la società, tramite gli allenamenti, o alcune situazioni di mercato, come si potrà giocare in modo migliore contro tutte le squadre".

Elogi stringati per Ghidotti. "Noi ci abbiamo messo un po' di demerito ma la Cremonese è una delle migliori del torneo per la rosa e per l'allenatore di grande esperienza. La loro bravura ha fatto venire situazioni che noi non abbiamo letto bene, ci vedo grandi meriti della Cremonese".