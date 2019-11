Serata di esordi per la Sampdoria. Oltre a quello di Morten Thorsby, infatti, al 'Mazza' ha assaggiato per la prima volta in carriera la Serie A anche l'esterno di centrocampo Tommaso Augello, arrivato in estate dallo Spezia e mai impiegato sino ad oggi:







"Siamo contentissimi di aver trovato questo risultato importante che ci dà tanto morale e ci proietta verso la prossima partita con maggiore sicurezza e serenità" ha commentato nel post partita il terzino a Samp Tv. "Sono stato contento, non c'è stata una grandissima emozione, mi sono fatto trovare pronto anche in un ruolo non propriamente mio".



Augello è sceso in campo a gara in corso: "Credo che non sia mai facile entrare dalla panchina soprattutto a livello fisico e di fiato: non è mai semplice, però sappiamo che quando entriamo dobbiamo dare tutto perché il tempo è ristretto per cui devi subito spingere forte. Siamo scesi in campo tutti e tre bene, e meno male che tra l'altro poi da una spizzata di Gaston e un gol di Gianluca è venuta a fare questa vittoria, per cui meglio di così non poteva andare".



L'obiettivo adesso è tentare un filotto di risultati utili per lasciare le limacciose acque del fondo classifica: "Non dobbiamo mai mollare, non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai, per cui oggi sicuramente ci dà morale, e continueremo a lavorare come stiamo facendo" conferma Augello. "Il mister da quando è arrivato ci ha dato tanta serenità, sta cercando di farci trovare l'autostima, per cui dobbiamo proseguire su questa strada che è quella giusta".