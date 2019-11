Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Sky dopo il gol decisivo contro la Spal: "Uno dei miei gol più importanti, sono contento, questo gruppo lo meritava. Non meritavamo di non vincere mai, abbiamo lottato da grande squadra. Gol alla Inzaghi? Massì dai. Già la scorsa settimana abbiamo dimostrato di saper lottare fino alla fine, noi ci siamo sempre fino al 91'. Gerarchie? Speriamo di scalarle, non ho mai avuto continuità, voglio continuare a giocare. Pensavo di giocare un po' di più, speriamo il gol sia la scintilla giusta. Ranieri? Dà serenità, ha un curriculum di rispetto".