Resta ancora misterioso il futuro dell'attaccante dellaDawid, in uscita dal club blucerchiato e corteggiato da numerose società. Poco fa, la dirigenza genovese era a colloquio con quella dell'Empoli , proprio per discutere il possibile trasferimento del polacco in Toscana.Secondo Sky Sport però dal Doria sarebbe arrivato il 'no' all'Empoli. La proposta della squadra di Corsi non avrebbe soddisfatto la Samp, e le parti. Sul tavolo di Corte Lambruschini ci sarebbe anche un'offerta migliore, quella del, altra compagine che sogna Kownacki a gennaio.